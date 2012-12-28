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В мире
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21 минуту назад
В Таиланде забили тревогу из-за появления «рыб-зомби»
Рыбаки в Таиланде сообщили о появлении в реке Меконг сомов с волдырями и обесцвеченными плавниками, получивших прозвище «рыбы-зомби».
О приближении бедствия забили в набат в Таиланде, где стали все чаще вылавливать изувеченных рыб из семейства сомовых. Снимки пугающего улова стремительно распространяются по социальным сетям стран региона. Местные, уже прозванные «рыбами-зомби», покрыты волдырями, язвами и странными наростами, а их плавники изменили цвет.
Экологи связывают происходящее с деятельностью горнодобывающих предприятий в верховьях реки. В водах Меконг зафиксировано присутствие мышьяка и тяжелых металлов, и уровень загрязнения растет. При этом река имеет огромное значение для государств, по земле которых она протекает. В Таиланде ее используют для нужд сельского хозяйства, а также для обеспечения водой населенных пунктов.
Что конкретно привело к появлению «рыб-зомби» в Меконге, впрочем, пока не ясно. По словам эколога Аомбун Тхипсуна, которого цитируют тайские СМИ, изувеченные сомы стали попадаться местным рыбакам еще в начале 2020 годов. С 2023 года в реке стабильно фиксируется рост концентрации тяжелых металлов. А в период с 2024 по 2026 год в Меконге наблюдался настолько резкий рост уровня загрязнения, что концентрация мышьяка в воде стала превышать допустимую норму в 3-4 раза.
Если ситуация не изменится, бассейн самой значимой реки Индокитая может пережить бедствие, сравнимое с тем, с чем в конце XX века столкнулся Бангладеш. В 1980-х годах в этой стране решили обеспечить население доступной питьевой водой. Власти дали добро на запуск нескольких тысяч колодцев. Однако из-за технических просчетов в водные горизонты попал мышьяк, из-за чего в группе риска оказались более 70 миллионов жителей страны, а устранить последствия катастрофы до сих пор не представляется возможным.
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