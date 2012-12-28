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В России
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сегодня, 14:46
В Азове три человека пострадали при атаке БПЛА
Ростовская область ночью подверглась атаке БПЛА. В Азове получили ранения трое мужчин, они госпитализированы.
По его словам, в Азове — трое мужчин получили ранения. Они доставлены в больницу. Врачи оказывают всю необходимую помощь.
Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Всего в Азове возникли возгорания на четырех производственных объектах. Экстренные службы работают на местах происшествий.
В Миллеровском районе в слободе Рогалик в результате падения обломков БПЛА повреждены 3 частных дома, произошло возгорание, поврежден газопровод. Раненых нет, — написал Слюсарь в соцсетях.
Также в результате воздушной атаки минувшей ночью и утром БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону и Таганроге, Азовском, Неклиновском и Миллеровском районах.
Глава региона напомнил, что на Дону продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку беспилотных атак, а также размещение такой информации в Интернете.
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