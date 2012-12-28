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сегодня, 13:43
Магнитная буря может обрушиться на Землю 17 ноября
На Землю может обрушиться магнитная буря.
«По Земле пройдет возмущенный поток солнечного ветра из очередной, на этот раз небольшой, корональной дыры. Модели ставят около 56% на то, что будет достигнут уровень слабой бури, и 35% — на возмущенный (желтый) уровень», — говорится в сообщении.
По прогнозам специалистов, причиной возможного усиления геомагнитной активности станет поток солнечного ветра, который достигнет Земли из небольшой корональной дыры на Солнце. При этом вероятность сохранения спокойной обстановки оценивается всего в 9%. В лаборатории уточнили, что геомагнитная активность остается низкой уже восемь дней подряд, однако 17 ноября этот период может завершиться из-за воздействия солнечного ветра, — пишут «Известия».
Ученые предполагают, что в случае возникновения магнитная буря будет непродолжительной. Возможное повышение активности может ограничиться одними сутками. При этом вспышечная активность самого Солнца практически прекратилась. Несмотря на наличие значительного количества солнечных пятен, за воскресенье специалисты зарегистрировали лишь четыре слабые вспышки, а утром понедельника произошла еще одна.
По оценкам исследователей, в ближайшие два-три дня вспышечная активность может полностью прекратиться. Ученые не исключают, что наступившее затишье продлится месяц или дольше, поскольку подобные периоды характерны для текущей стадии солнечного цикла.
В ИКИ РАН 7 ноября сообщили, что на Земле началась магнитная буря уровня Kp5+. Уточняется, что в северо-западных районах страны уже могут наблюдаться первые слабые полярные сияния при условии ясной погоды.
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