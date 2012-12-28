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сегодня, 12:42
Эстония с 1 декабря закроет все погранпереходы с РФ
Правительство Эстонии с 1 декабря закроет все погранпереходы на границе с Россией.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Таллин проинформировал Финляндию, Латвию и Литву о намерении закрыть погранпереходы с РФ с начала декабря 2026 года.
«Эстония закроет все погранпереходы на российско-эстонской границе с 1 декабря. <...> Я проинформировал об этом моих коллег в Финляндии, Латвии и Литве», — написал Цахкна в соцсетях.
Ранее глава МВД страны Игорь Таро заявил, что решение о закрытии границы будет принято на заседании кабмина на следующей неделе, меры могут быть временными или постоянными.
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