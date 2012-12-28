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В России
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36 минут назад
В Самарской области при атаке ВСУ на промпредприятие погибли 4 человека
Четыре мирных жителя погибли в результате утренней атаки беспилотников ВСУ на одно из промышленных предприятий Самарской области.
«Сегодня утром одно из промышленных предприятий региона было атаковано ВСУ... Четыре человека — погибли. Это невосполнимая утрата», — написал он в соцсетях.
Глава региона выразил слова соболезнования родным и близким погибших, пообещав оказать им всю возможную поддержку.
Также он сообщил о пострадавших, которым оказывается помощь.
На месте работают экстренные службы, развернут оперативный штаб.
Как сообщает Минобороны России, силы ПВО за ночь сбили 1198 БПЛА ВСУ над 18 регионами РФ и Чёрным морем. Этот налет был один из самых массовых.
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