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В России
49
36 минут назад

В Самарской области при атаке ВСУ на промпредприятие погибли 4 человека

Четыре мирных жителя погибли в результате утренней атаки беспилотников ВСУ на одно из промышленных предприятий Самарской области.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что четыре человека погибли в результате атаки БПЛА на промышленное предприятие в регионе.

«Сегодня утром одно из промышленных предприятий региона было атаковано ВСУ... Четыре человека — погибли. Это невосполнимая утрата», — написал он в соцсетях.

Глава региона выразил слова соболезнования родным и близким погибших, пообещав оказать им всю возможную поддержку.

Также он сообщил о пострадавших, которым оказывается помощь.

На месте работают экстренные службы, развернут оперативный штаб.

Как сообщает Минобороны России, силы ПВО за ночь сбили 1198 БПЛА ВСУ над 18 регионами РФ и Чёрным морем. Этот налет был один из самых массовых.
беспилотники
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