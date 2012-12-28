Похитили деньги за контракт на СВО и попытались присвоить посмертные: расследовано дело о многоэпизодном мошенничестве
«Виновна, но заслуживает снисхождения»: присяжные вынесли вердикт изрисовавший баннер к 80-летию Победы пенсионерке
Экс-директора муниципального учреждения «Воргольские скалы» обвиняют в хищении бюджетных средств
Модули отдыха для водителей автобусов мэрия Липецка намерена передать мобильным огневым группам
В России
51
сегодня, 13:07
По факту взрыва автомобиля на юге Москвы возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбудили по факту взрыва автомобиля на Кировоградской улице в Москве.
«ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3, ст. 30 («Покушение на совершение преступления»), пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 («Убийство») УК РФ», — говорится в сообщении.
Сотрудники СК проводят необходимые следственные действия. Будут назначены экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая.
В ведомстве также подтвердили, что при инциденте пострадал бывший пресс-секретарь экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный.
Взрыв машины на Кировоградской улице в Москве произошел в этот же день. Автомобиль Заворотного был сильно поврежден, его обломки разбросало по дороге. Машина, в которой ехал журналист, в результате взрыва вылетела на встречную полосу. Движение на участке дороги временно перекрыли, — пишут «Известия».
0
0
0
0
0
Комментарии