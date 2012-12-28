Похитили деньги за контракт на СВО и попытались присвоить посмертные: расследовано дело о многоэпизодном мошенничестве
Экс-директора муниципального учреждения «Воргольские скалы» обвиняют в хищении бюджетных средств
В России
53
сегодня, 11:51
Роскомнадзор внедрил ИИ в систему фильтрации интернет-трафика
Роскомнадзор (РКН) запустил механизм фильтрации интернет-трафика на базе алгоритмов машинного обучения. Нововведение обошлось в 2,27 млрд рублей.
Уточняется, что искусственный интеллект встроили в систему фильтрации контента.
Технология включена в автоматизированную систему обеспечения безопасности российского сегмента интернета и дополняет работу ТСПУ, установленных у операторов связи. Новые алгоритмы анализируют почти весь интернет-трафик страны и по косвенным признакам — ритму передачи данных и расположению сервера — угадывают, что человек обходит блокировки. Отмечается, что ведомство потратило на это 2,27 миллиарда рублей.
Как следует из паспорта ведомственной программы цифровой трансформации на 2026-2028 годы, в системе используется неназванная отечественная модель, развернутая на собственной инфраструктуре службы. Новая технология интегрируется в автоматизированную систему обеспечения безопасности российского сегмента интернета (АСБИ) и дополняет работу технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), установленных на сетях операторов связи.
Подчеркивается, что на модернизацию и установку самих ТСПУ в этом году дополнительно направлено свыше 10 миллиардов рублей из основного и резервного бюджетов, — пишет КП. Опрошенные изданием эксперты полагают, что речь идет о предсказательной модели, которая оценивает вероятность использования средств обхода блокировок по косвенным признакам — размеру и ритму пакетов данных, длительности сессии и параметрам хостинга.
Эксперты предупреждают, что нейросеть может ошибаться и заодно блокировать обычные сайты и корпоративные сервисы. При этом выяснить причину отключения доступа будет практически невозможно. Для обычного пользователя с VPN средства ускорения будут работать хуже и менее предсказуемо, а сервисы и их настройки придется постоянно менять. Пострадает и бизнес: корпоративные VPN и облачные сервисы могут ошибочно попадать под блокировку.
0
0
0
0
0
Комментарии