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В России
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сегодня, 10:01
В Волгограде при атаке на промзону погибли четверо и пострадали еще два человека
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров привел уточненные данные о последствиях массированной атаки беспилотных летательных аппаратов.
Минувшей ночью Бочаров сообщил, что силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на регион. По его словам, из-за падения обломков произошли локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, — передает РИА Новости.
«К сожалению, в результате сегодняшней атаки преступного киевского режима среди сотрудников южной промзоны Волгограда есть пострадавшие: четверо погибло, двое госпитализировано. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал глава региона в соцсетях.
«В рабочем поселке Светлый Яр повреждено остекление окон и балконов в трех пятиэтажных жилых домах и в молодежном центре. Пострадавших нет. Даны поручения муниципальному образованию провести работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий», — добавил он.
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