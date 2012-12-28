«ЛебедяньМолоко» завоевало национальную премию «Товар года — 2026»

12 ноября в Москве состоялась торжественная церемония вручения Национальной премии «Товар года — 2026», по итогам которой «ЛебедяньМолоко» получило награду в категории «Творог».





Победителем стала вся линейка творога, выпускаемого под торговой маркой «ЛебедяньМолоко». Победители определялись на основании независимого исследования холдинга «Ромир». Компания активно развивает производство: за последние годы объём инвестиций превысил 16 млрд рублей. Модернизация производственных мощностей, внедрение современных технологий и передовых технических решений позволяют предприятию увеличивать объёмы выпуска и расширять ассортимент. В ближайших планах «Лебедяньмолоко» — запуск безлактозной линейки, а также развитие современных категорий продукции, в том числе йогуртов и творожных десертов.





На протяжении 28 лет премия «Товар года» отмечает лидеров российского потребительского рынка. Для «ЛебедяньМолоко» победа в Национальной премии стала ещё одним подтверждением прочных позиций бренда и доверия миллионов покупателей.

ООО «Лебедяньмолоко». Реклама