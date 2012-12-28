Россияне смогут платить по СБП через операторов связи и страховщиков

Похитили деньги за контракт на СВО и попытались присвоить посмертные: расследовано дело о многоэпизодном мошенничестве
Похитили деньги за контракт на СВО и попытались присвоить посмертные: расследовано дело о многоэпизодном мошенничестве
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44 минуты назад
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Новые участники смогут работать по двум схемам. Одни будут самостоятельно проводить расчеты через специальный счет в ЦБ, другие — передавать поручения клиентов банкам. Для этого компаниям потребуется войти в реестр регулятора и соответствовать установленным требованиям.
Для покупателей это означает больше способов оплаты товаров и услуг в привычных приложениях. Также это усилит конкуренцию, однако снижение комиссий пока не гарантировано, считают эксперты.
Продвижение законопроектов затормозили споры о требованиях к новым участникам, защите от мошенничества и ответственности за переводы. Порядок возмещения ущерба покупателям при сбоях еще предстоит уточнить. Если платеж не прошел, эксперты советуют обращаться в банк, со счета которого списали деньги, и сообщать о проблеме сервису.
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