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В России
60
55 минут назад

Набиуллина назвала низкую инфляцию условием доступной ипотеки

Доступная рыночная ипотека в России станет возможной только при устойчиво низкой инфляции.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила на пленарном заседании Госдумы, что россиянам нужно доступное жилье, а не доступная ипотека, — пишут «Известия».

По ее словам, за последний год выдача ипотеки составила 5,4 трлн рублей, что превышает показатели прошедших двух лет.

«В конечном счете гражданам нужна не доступная ипотека, им нужно доступное жилье. А доступность жилья зависит не только от процентной ставки, но и от цены квадратного метра и, по сути дела, того объема долга, который людям надо брать»‚ — отметила она.

По словам главы ЦБ, льготные программы ранее дали «крайне доступную стоимость ипотеки для ее получателей», однако выгода практически не ощущалась из-за сильного роста цен. Те же, на кого не распространялись льготы, столкнулись с падением доступности жилья.

«Конечно, многим приходится откладывать покупку жилья, оно само по себе дорогое, ипотека дорогая. Путь к доступной рыночной ипотеке лежит через низкую инфляцию, а льготная ипотека должна быть, на мой взгляд, строго адресной»‚ — сказала Набиуллина.
инфляция
ипотека
экономика
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