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В России
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сегодня, 15:02
В РФ с отзывом SSL-сертификатов столкнулись свыше тысячи организаций
Отозвано уже 11 тысяч сертификатов безопасности.
«На текущий момент уже 11 тысяч сертификатов отозвано, более 1 тысячи организаций столкнулись с отзывами, при этом замечаем, что отсутствие компании в санкционном списке — это не гарантия, что сертификат удостоверяющий [центр] не будет отозван», — заявил Казаров.
Эксперт подчеркнул, что отсутствие компании в санкционном списке не гарантирует, что ее сертификат не будет отозван. По его словам, отзывы происходят волнами. В частности, 20 и 25 июля 2026 года удостоверяющий центр Harica отзывал сертификаты тысячами за секунду. По его мнению, у бизнеса может не быть времени на адекватную реакцию, и клиенты рискуют остаться с неработающими сервисами, — отметил Казаров.
Он объяснил, что самым широко представленным в России зарубежным удостоверяющим центром является GlobalSign, на втором месте идет греческая Harica. После отзыва сертификатов в GlobalSign бизнес переходил в Harica, однако санкционная политика затрагивала сертификаты и там. В список также входят польский «Октавис», «Лайт ССЛ» и другие центры из США и Европы.
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