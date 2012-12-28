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В мире
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сегодня, 14:05
ЕС примет новые антироссийские санкции 16 ноября
Около 50 российских банков могут попасть под новые ограничения Евросоюза уже 16 ноября.
«В понедельник [16 ноября] мы примем новые санкции против России», — рассказал он.
По словам Аддада, ограничения могут затронуть 150 лиц и 50 банков. Большинство кандидатур для включения в санкционные списки предложила Франция, — пишут «Известия».
Накануне сообщалось, что послы стран Евросоюза согласовали введение санкций против 145 физических и юридических лиц. В рамках основного санкционного режима согласовано включение в список 113 физических и юридических лиц. Также в списки рестрикций предполагается включить еще 31 физическое и юридическое лицо.
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