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В России
сегодня, 13:00

Бразилия вдвое нарастила импорт рыбы из России

В октябре 2026 года Бразилия увеличила закупки российской рыбы в два раза.

Бразилия за октябрь текущего года вдвое нарастила импорт рыбы из России, до нового рекорда, — свидетельствуют данные бразильской статслужбы.

За октябрь бразильские компании закупили в РФ рыбы почти на 1,8 миллиона долларов, обновив сентябрьский рекорд. В месячном выражении стоимость поставок выросла в 2,1 раза, а в годовом — в 15 раз, со 120,8 тысячи долларов.

В основном бразильцы закупали в России сушеную треску — октябрьские поставки достигли 1,3 миллиона долларов. Еще импортировались замороженная треска — на 227,7 тысячи долларов, а также мороженое филе трески, сайды и других рыб — на 219,6 тысячи.

Суммарный объем бразильского импорта из России за 10 месяцев достиг 5,3 миллиона долларов против 354,3 тысячи за тот же период прошлого года, — передает РИА Новости.

Бразилия в 2026 году также начала поставки рыбной продукции в Россию. Объем экспорта составил около 900 килограммов на сумму 2,3 тысячи долларов, — рассказал «Известиям» посол республики в РФ Сержио Родригес дос Сантос.

«Первоначальные показатели пока скромные, но обнадеживающие. Согласно данным Agrostat (министерство сельского хозяйства и животноводства Бразилии, 2026 год), экспорт бразильской рыбной продукции в Россию в 2026 году составляет около 2,3 тысячи долларов, или приблизительно 900 килограммов. При этом в настоящее время только три бразильских предприятия имеют разрешение Россельхознадзора на поставки», — сообщил дипломат.

Бразилия намерена расширять присутствие своих производителей на российском рынке. Для этого необходимо получить разрешения на экспорт для дополнительных предприятий.

«Бразилия рассчитывает на скорейшее проведение новых проверок со стороны российских компетентных органов и, соответственно, включение дополнительных предприятий в список допущенных экспортеров. Это позволит расширить круг поставщиков и возможности обеспечения российского рынка», — пояснил посол.

При этом дальнейшее увеличение объемов экспорта будет зависеть не только от решений надзорных органов, но и от заинтересованности самих производителей. По словам дипломата, начало и развитие поставок определяются коммерческими решениями компаний, получивших необходимые разрешения. В Бразилиа рассчитывают, что предприятия будут постепенно осваивать открывшиеся возможности.

Помимо этого, РФ и Бразилия ведут переговоры о внедрении электронной ветеринарной сертификации, которая позволит упростить оформление поставок продукции животного происхождения.
рыба
импорт
Бразилия
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