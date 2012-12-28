В России
33 минуты назад
МВД рассказали о новой схеме мошенников с проверкой налогов
Аферисты от лица работника УФНС отправляют потенциальной жертве сообщение со ссылкой, перейдя по которой она получает уведомление о взломе аккаунта на портале Госуслуг.
«В мессенджерах гражданам поступают сообщения, рассылаемые якобы от имени ФНС России, с уведомлением о необходимости проверки налоговых начислений», — говорится в документе.
Злоумышленники предлагают перейти по ссылке, которая ведет на поддельный сайт.
На этих интернет-ресурсах пользователя просят авторизоваться по коду из уведомления. После этого на экране появляется информация о якобы взломе учетной записи на «Госуслугах» и номера телефонов «технической поддержки», которые принадлежат мошенническому колл-центру.
В МВД советуют проверять информацию о налогах только в личном кабинете на официальном сайте ФНС или в приложении ведомства, а также не переходить по ссылкам из мессенджеров и не указывать личные данные на непроверенных сайтах
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