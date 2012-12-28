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В России
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32 минуты назад
Дипфейки для атак на бизнес подешевели в 100 раз
За 9 месяцев 2026 года выявлено 900 уникальных дипфейков — на треть больше, чем за весь 2025 год. При этом общее число мошеннических эпизодов может исчисляться десятками тысяч в год, считают эксперты. За последние полтора года количество инцидентов с дипфейками выросло в 26 раз, а финансовые потери превысили 2 млрд рублей. Только за пять месяцев 2026-го в МВД зафиксировали около 4 тыс. пострадавших, ущерб достиг 21 млрд рублей.
Защита, по словам экспертов, должна строиться на независимой проверке операций: голос, видео или сообщение в мессенджере не должны быть единственным основанием для платежа. Технические детекторы дипфейков полезны, но не заменяют регламенты. Для малого и среднего бизнеса проблема особенно остра из-за нехватки ресурсов. Эксперты ожидают дальнейшего роста атак с использованием дипфейков — еще на 10–15% в ближайший год.
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