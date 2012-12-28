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сегодня, 12:44
В Москве прощаются с народной артисткой РСФСР Федосеевой-Шукшиной
Гроб с телом народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной доставили к Храму Воскресения Словущего в Москве для последующего отпевания.
Десятки людей, близких и коллег прибыли почтить ее память.
Как ранее рассказала дочь артистки, гражданской панихиды не будет. В храме состоится отпевание, а затем актрису похоронят рядом с бывшим мужем Василием Шукшиным на Новодевичьем кладбище.
Федосеева-Шукшина умерла 6 ноября в возрасте 88 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. Широкую известность ей принесли роли в фильмах «Сверстницы», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Двенадцать стульев» и сериале «Петербургские тайны». За свою карьеру актриса снялась более чем в 80 фильмах и сериалах.
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