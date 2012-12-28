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В России
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сегодня, 10:58
При попадании БПЛА в многоэтажный дом в Смоленской области погибли 2 человека
Два человека стали жертвами атаки беспилотных летательных аппаратов в Смоленской области.
«В результате атаки в городе Ярцево есть погибшие. Обломки попали в многоэтажный дом, что привело к пожару. Погибли два человека», — написал глава региона в соцсетях.
По словам Анохина, силы ПВО России уничтожили 37 беспилотников. Во время ликвидации возгорания сотрудники МЧС эвакуировали жильцов. Из опасной зоны спасли 10 человек. Для жителей дома организовали пункт временного размещения. Возможность возвращения в квартиры определят после обследования здания, — пишут «Известия».
Губернатор Смоленской области выразил соболезнования родным и близким погибших и призвал жителей региона соблюдать меры предосторожности.
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