Задолжавший 900 миллионов рублей банкрот отдыхал на Мальдивах и во Вьетнаме — ему ограничили выезд из России
В Липецке на ярмарке высоких зарплат 15 предприятий предложили вакансии с зарплатой до 150 тысяч рублей
Липецкая вечЁрка: опровержение слухов, эвакуация автомобилей и как избавиться от осенней хандры
Липецкая вечЁрка: опровержение слухов, эвакуация автомобилей и как избавиться от осенней хандры
В России
114
сегодня, 10:14
В результате самой массовой атаки на Ленобласть пострадали 3 человека
Атака беспилотников на Ленинградскую область в ночь на 11 ноября стала самой массовой с начала 2026 года. По предварительным данным губернатора Александра Дрозденко, над регионом уничтожили 150 БПЛА — больше, чем при любом из предыдущих налётов за этот период.
«По предварительным данным, за ночь над Ленинградской областью сбито 150 БПЛА противника», — написал он в соцсетях.
По его словам, целью атаки была портовая зона Усть-Луга в Кингисеппском районе. Там в результате попадания нескольких беспилотников произошло возгорание, также пострадали трое работников. Угрозы для жизни раненых нет, — пишут «Известия».
Кроме того, Дрозденко проинформировал жителей об отмене беспилотной опасности.
Угроза атаки БПЛА была объявлена в Санкт-Петербурге в ночь на 11 ноября. Отмечалось, что на фоне происшествия возможны перебои в работе мобильного интернета.
Также известно, что два пассажирских самолета, летевших в Санкт-Петербург, из-за ограничений по безопасности сели в Хельсинки. В аэропорту Пулково задержали или отменили 18 рейсов, — передает ТАСС.
0
0
1
0
0
Комментарии