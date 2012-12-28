В результате самой массовой атаки на Ленобласть пострадали 3 человека

Атака беспилотников на Ленинградскую область в ночь на 11 ноября стала самой массовой с начала 2026 года. По предварительным данным губернатора Александра Дрозденко, над регионом уничтожили 150 БПЛА — больше, чем при любом из предыдущих налётов за этот период.