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В России
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сегодня, 15:59
Число пациентов с поражением органов дыхания выросло на 30%
За последний год в медучреждениях России зафиксировано увеличение на 30% числа пациентов с поражением органов дыхания.
«За последний год врачи фиксируют увеличение на 30% числа пациентов с поражением органов дыхания. Чаще всего страдают подростки и молодые люди до 35 лет», — рассказал он в соцсетях.
Он отметил, что табак, вейпы и электронные сигареты содержат смолы, металлы, а также другие химические вещества и токсичные соединения, которые при попадании в организм могут стать причиной серьезных заболеваний, в том числе онкологических, легочных и сердечно-сосудистых.
По его словам, для защиты здоровья граждан Госдума 11 ноября рассмотрит законопроект, который обязывает производителей и продавцов вейпов, табачных изделий и другой никотинсодержащей продукции раскрывать сведения об ингредиентах, которые входят в их состав.
«Раскрытие информации о составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции крайне важно. Мы предлагаем перенести вступление в силу закона на более ранний срок - с 1 марта 2027 года на 1 января 2027 года», — добавил председатель Госдумы.
В настоящее время изготовители и импортеры ежегодно отчитываются перед уполномоченным органом в сфере здравоохранения о составе табачных изделий и выделяемых ими веществах, при этом часть сведений они маркируют как коммерческую тайну, и эти данные не могут быть опубликованы в открытом доступе.
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