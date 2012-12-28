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В России
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сегодня, 15:59

Число пациентов с поражением органов дыхания выросло на 30%

За последний год в медучреждениях России зафиксировано увеличение на 30% числа пациентов с поражением органов дыхания.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что российские врачи за последний год фиксируют увеличение на 30 процентов количества пациентов с поражением органов дыхания, чаще всего этим страдают подростки и молодые люди до 35 лет, — передает РИА Новости.

«За последний год врачи фиксируют увеличение на 30% числа пациентов с поражением органов дыхания. Чаще всего страдают подростки и молодые люди до 35 лет», — рассказал он в соцсетях.

Он отметил, что табак, вейпы и электронные сигареты содержат смолы, металлы, а также другие химические вещества и токсичные соединения, которые при попадании в организм могут стать причиной серьезных заболеваний, в том числе онкологических, легочных и сердечно-сосудистых.

По его словам, для защиты здоровья граждан Госдума 11 ноября рассмотрит законопроект, который обязывает производителей и продавцов вейпов, табачных изделий и другой никотинсодержащей продукции раскрывать сведения об ингредиентах, которые входят в их состав.

«Раскрытие информации о составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции крайне важно. Мы предлагаем перенести вступление в силу закона на более ранний срок - с 1 марта 2027 года на 1 января 2027 года», — добавил председатель Госдумы.

В настоящее время изготовители и импортеры ежегодно отчитываются перед уполномоченным органом в сфере здравоохранения о составе табачных изделий и выделяемых ими веществах, при этом часть сведений они маркируют как коммерческую тайну, и эти данные не могут быть опубликованы в открытом доступе.
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