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В России
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сегодня, 15:07
С 2027 года мигранты будут платить дополнительный налог
С 2027 года трудовые мигранты будут обязаны платить дополнительный налог за каждого члена семьи, который переезжает в Россию вместе с ними.
«Нами инициировано принятие закона, который финансово ограничит возможность трудовых мигрантов привозить в Россию своих неработающих родственников. С 2027 года на каждого прибывающего члена семьи будет распространяться дополнительное налогообложение», — сказал он.
По словам министра, новая мера направлена на снижение нагрузки на социальную сферу. Он подчеркнул, что проживающие в России иностранные граждане должны участвовать в финансировании предоставляемых государством благ посредством уплаты налогов.
Колокольцев также затронул вопрос интеграции иностранцев, уже находящихся на территории страны. Он сообщил, что с 2025 года число неработающих и не проходящих обучение членов семей трудовых мигрантов сократилось на 20%.
Колокольцев также отметил, что за девять месяцев 2026 года в Россию въехали около 7 миллионов иностранцев — почти на 10 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам главы МВД, на 1 октября в стране находились около 6 миллионов мигрантов, при этом доля легально трудоустроенных среди них выросла с 45 до 50 процентов.
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