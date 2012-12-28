30 литров в бак и запрет на канистры: на АЗС «Роснефти» в Липецкой области вновь ввели ограничения
«Лидер», «Флагман», «Зевс», «Триумф-Л»: Госжилинспекция аннулировала лицензии у этих «управляшек»
«Ленд Ровер Рейндж Ровер Спорт» арестован и может отойти государству: его водитель дважды попался пьяным
30 литров в бак и запрет на канистры: на АЗС «Роснефти» в Липецкой области вновь ввели ограничения
Средства от хандры: проехать автостопом из Перми, съесть апельсин и сделать доброе дело
В России
45
сегодня, 14:05
В Рособрнадзоре объявили предостережения пяти вузам
Рособрнадзор сообщил, что объявил предостережения пяти вузам, среди которых, в частности, Национальный исследовательский университет ИТМО и Московский физико-технический институт.
Предостережения получили пять образовательных организаций высшего образования, среди которых: «Калининградский государственный технический университет», «Национальный исследовательский университет ИТМО», «Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет)», «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», «Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского», — говорится в сообщении ведомства в соцсетях.
В рамках федерального государственного контроля вузам предложено принять меры для обеспечения соблюдения законодательства. При этом в сообщении Рособрнадзора не уточняется, какие именно нормативные требования нарушили или могли нарушить образовательные организации, — пишет «Газета.Ru».
0
0
0
0
0
Комментарии