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В России
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сегодня, 13:04
В ЦБ РФ рассмотрят возможность начисления процентов на счета в цифровых рублях
Банк России думает над возможностью начисления процентов на счета в цифровых рублях.
По ее словам, использование цифрового рубля позволит гражданам не терять доступ к своим средствам в случае сбоев в работе отдельных банковских приложений, — передает ТАСС.
«В текущих условиях, когда случаются проблемы с мобильными приложениями банков, доступ к своему счету человек может получить через мобильное приложение любого банка, где у него есть счет. То есть деньги не остаются запертыми в инфраструктуре какого-то одного банка», — заявила Кахруманова.
Она также подчеркнула, что все операции с цифровыми рублями для граждан абсолютно бесплатны вне зависимости от суммы перевода, в то время как в Системе быстрых платежей (СБП) установлен лимит на бесплатные переводы в 100 тысяч рублей в месяц.
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