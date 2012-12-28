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В России
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сегодня, 10:10
В Архангельской области с рельсов сошли вагоны поезда
В Поморье произошел сход с рельсов вагонов грузового поезда.
Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.
«Произошёл сход вагонов грузового поезда. По предварительной информации, пострадавших нет. Причины происшествия выясняются», — говорится в сообщении.
Движение по участку было приостановлено, — передает RT.
Уточняется, что в пути задерживаются восемь составов. Причиной происшествия стало обрушение пролета железнодорожного моста через реку Виледь, — пишет КП.
По данным пресс-службы Северной железной дороги, обрушение пролета моста через реку Виледь случилось в 05:10 мск на перегоне Черемуха — Виледь.
Движение на участке приостановлено, туда направили восстановительные составы.
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