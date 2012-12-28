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В России
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сегодня, 10:10

В Архангельской области с рельсов сошли вагоны поезда

В Поморье произошел сход с рельсов вагонов грузового поезда.

Сход вагонов грузового поезда произошёл в Архангельской области России из-за обрушения пролёта железнодорожного моста через реку Виледь, — сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.

«Произошёл сход вагонов грузового поезда. По предварительной информации, пострадавших нет. Причины происшествия выясняются», — говорится в сообщении.

Движение по участку было приостановлено, — передает RT.

Уточняется, что в пути задерживаются восемь составов. Причиной происшествия стало обрушение пролета железнодорожного моста через реку Виледь, — пишет КП.

По данным пресс-службы Северной железной дороги, обрушение пролета моста через реку Виледь случилось в 05:10 мск на перегоне Черемуха — Виледь.

Движение на участке приостановлено, туда направили восстановительные составы.
сход с рельсов
поезда
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