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23 минуты назад

На 13 улицах Липецка отключат холодную воду

Холодную воду отключат из-за ремонта на сетях водоснабжения, внутридомовых сетях и реконструкции сетей на насосной станции.

10 ноября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Терешковой, 27, улица Неделина, 20, улица Гагарина, 113. Кроме того, будут проводиться работы на внутренних сетях по заявке сторонних лиц по адресам: улица Космонавтов, 13, улица Б. Хмельницкого, 69, а подрядная организация будет реконструировать сети на ПНС № 69. Без холодной воды временно останутся жители 13 улиц, сообщили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 13 по улице Космонавтов, №№ 6, 8, 9, 17, 17б по улице Папина, №№ 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б по улице Доватора, № 22 по проспекту Победы, №№ 17, 19, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 37 по улице Терешковой, №№ 14, 14а, 16, 18, 20 по улице Неделина, № 1 по улице Горького, №№ 2, 4 на площади Торговой, №№ 14, 14а по улице Коммунальной, № 74 по улице Октябрьской, №№ 113, 117, 117а, 119/1, 119/2 по улице Гагарина, в частном секторе улицы Б. Хмельницкого.

Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

10 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34 по улице Стаханова, №№ 3, 5, 5а, 7, 9, 13а по бульвару Шубина, №№ 26, 28, 34а по улице Катукова, обесточат улицы имени Виктора Музыки, С. Тюленина. 
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