18-летняя липчанка продала бывшему одногруппнику карту и теперь может сесть на три года
В России
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23 минуты назад
Штрафы банков за ошибки при передаче данных ФНС выросли в 29 раз
Кроме того, штрафы за неисполнение поручений о перечислении налогов выросли почти в шесть раз — с 3,2 млн до 19 млн рублей. Эксперты связывают такую динамику с усилением контроля ФНС, автоматизацией взыскания долгов и увеличением потока электронных поручений.
Справляться с нагрузкой банкам мешают технические сбои, перегрузка каналов связи и задержки обновления данных. Иногда клиент уже погасил долг, но налоговая еще не получила сведения об оплате. Это создает риск повторного списания средств или несвоевременного снятия ограничений.
Для бизнеса блокировка счета грозит срывом расчетов с поставщиками и задержкой зарплат, а для граждан — временной потерей доступа к деньгам. Если ограничения наложены ошибочно, эксперты советуют проверить задолженность в личном кабинете ФНС и обратиться в инспекцию с подтверждающими документами.
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