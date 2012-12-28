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сегодня, 16:31

На АЗС «Роснефть» вввели ограничения на продажу топлива

«Роснефть» вводит ограничения на продажу топлива на заправочных станциях сети. Как сообщили в Минэкономразвития Забайкальского края, ограничения действуют во всех регионах России.

«Роснефть» ввела ограничения на продажу топлива на АЗС по всей России. Официального заявления компании об этом нет, это информация от Минэкономразвития Забайкальского края. На городских АЗС «Роснефти» можно приобрести не более 30 литров топлива, на трассах — до 50 литров.

В ведомстве уточнили, что в канистры топливо не отпускают, — передает РБК.

Жители разных российских регионов ранее говорили об ограничениях, например, в Красноярске на АЗС «Роснефти» вводились лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива, — сообщает BFM.ru.

Лимиты на продажу топлива разные сети вводили во всех регионах России этим летом. Позже их отменили.

В Карелии ограничения уже вводились, затем были отменены 24 октября. В Красноярском крае лимиты действовали с лета и были сняты к концу октября. В Архангельской области ограничения отменили 28 октября, а 9 ноября водители вновь сообщили о лимитах.
топливо
ограничения
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