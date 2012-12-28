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В России
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сегодня, 16:31
На АЗС «Роснефть» вввели ограничения на продажу топлива
«Роснефть» вводит ограничения на продажу топлива на заправочных станциях сети. Как сообщили в Минэкономразвития Забайкальского края, ограничения действуют во всех регионах России.
В ведомстве уточнили, что в канистры топливо не отпускают, — передает РБК.
Жители разных российских регионов ранее говорили об ограничениях, например, в Красноярске на АЗС «Роснефти» вводились лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива, — сообщает BFM.ru.
Лимиты на продажу топлива разные сети вводили во всех регионах России этим летом. Позже их отменили.
В Карелии ограничения уже вводились, затем были отменены 24 октября. В Красноярском крае лимиты действовали с лета и были сняты к концу октября. В Архангельской области ограничения отменили 28 октября, а 9 ноября водители вновь сообщили о лимитах.
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