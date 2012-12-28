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В России
34
31 минуту назад

Россияне активно отсуживают у банков деньги за повышение ставок по кредитам

Российские суды всё чаще обязывают банки возвращать заемщикам деньги за платное снижение ставок по кредитам, следует из изученных «Известиями» решений за 2026 год. В некоторых случаях клиентам также удается сохранить прежние проценты после отказа от дополнительных услуг. Несколько таких решений вынесено за последний месяц. Подобные споры зафиксированы со Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком, Газпромбанком, Совкомбанком и ОТП Банком.

Ставка — это цена кредита и существенное условие договора, а не самостоятельная услуга, пояснила юрист коллегии адвокатов Pen & Paper Анна Лысенко. Поэтому банки не вправе отдельно брать деньги за изменение процентов, которое предусмотрено договором. Суды нередко признают такую плату скрытыми процентами, а соответствующие условия — нарушающими права потребителей. Если комиссия незаконна, то и повышение ставки за отказ от нее может быть неправомерным.

Еще в 2024 году Верховный суд указал на недопустимость одностороннего повышения ставок по кредитам граждан, в том числе после отказа от платных опций, напомнил управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит.

В апреле того же года ЦБ рекомендовал банкам отказаться от взимания платы за снижение ставки и изменение других условий кредита, отметил аналитик Freedom Global Владимир Чернов. Однако рекомендации регулятора сами по себе не отменяют условия договоров. Поэтому заемщикам иногда приходится обращаться к финансовому уполномоченному или в суд, чтобы вернуть переплату.

При этом клиент имеет право отказаться от дополнительной услуги в любое время, даже после окончания периода охлаждения, подчеркнула руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Такая возможность предусмотрена законом «О защите прав потребителей» и Гражданским кодексом.

кредиты
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