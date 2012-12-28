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В России
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29 минут назад
В РФ начали применять вакцину от аллергии на березовую пыльцу
В России приступили к применению зарегистрированной вакцины, предназначенной для борьбы с аллергией на пыльцу березы.
«Зарегистрирована и начала применяться вакцина от аллергии на пыльцу березы. В следующем году еще два индивидуализированных препарата станут доступны для наших граждан в рамках системы обязательного медицинского страхования», — сказала Голикова на IV Международном форуме природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт».
Ранее Минздрав России сообщил о регистрации отечественной вакцины «Аллергарда» для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита.
Рекомбинантная вакцина «Аллергарда» для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии разработана Институтом аллергологии и иммунологии ФМБА России. Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что российская вакцина от аллергии показала очень высокую безопасность и хорошую переносимость.
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