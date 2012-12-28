18-летняя липчанка продала бывшему одногруппнику карту и теперь может сесть на три года
Первая пошла: в Липецке объявили торги на ремонт школ в 2027 году: первой станет 28-я на Соколе
В России
3
4 минуты назад
Замеченный на кузбасском курорте медведь ликвидирован
Оперативная мобильная группа ликвидировала потенциально опасного хищника, ранее замеченного в пределах кузбасского курорта «Шерегеш».
Накануне в местных СМИ распространилось видео, на котором запечатлен медведь, поднимающийся по склону горы. По данным автора видео, это произошло недалеко от подъемника горнолыжного курорта «Шерегеш». Поисками медведя занималась мобильная группа с применением квадрокоптера.
В понедельник в местных СМИ появилось еще одно видео, на котором запечатлено, как медведь ходит рядом с горнолыжной трассой.
«Сегодня оперативной мобильной группой в рамках разрешения на регулирование численности был произведен отстрел медведя, который появился на курорте «Шерегеш». Хищника сегодня заметили в секторе Е. Опергруппа отогнала зверя за пределы курорта и добыла в лесных насаждениях поблизости от него», — сообщили в министерстве.
Уточняется, что госинспекторы министерства совместно с охотниками продолжат патрулирование территории, чтобы убедиться, что это не единственный медведь, который не ушел на зимовку, и что опасность для жителей и туристов отсутствует.
0
0
0
0
0
Комментарии