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3
4 минуты назад

Замеченный на кузбасском курорте медведь ликвидирован

Оперативная мобильная группа ликвидировала потенциально опасного хищника, ранее замеченного в пределах кузбасского курорта «Шерегеш».

Медведя, который появился на горнолыжном курорте «Шерегеш» в Кузбассе, застрелили, — рассказали РИА Новости в министерстве лесного комплекса и лесного хозяйства региона.

Накануне в местных СМИ распространилось видео, на котором запечатлен медведь, поднимающийся по склону горы. По данным автора видео, это произошло недалеко от подъемника горнолыжного курорта «Шерегеш». Поисками медведя занималась мобильная группа с применением квадрокоптера.

В понедельник в местных СМИ появилось еще одно видео, на котором запечатлено, как медведь ходит рядом с горнолыжной трассой.

«Сегодня оперативной мобильной группой в рамках разрешения на регулирование численности был произведен отстрел медведя, который появился на курорте «Шерегеш». Хищника сегодня заметили в секторе Е. Опергруппа отогнала зверя за пределы курорта и добыла в лесных насаждениях поблизости от него», — сообщили в министерстве.

Уточняется, что госинспекторы министерства совместно с охотниками продолжат патрулирование территории, чтобы убедиться, что это не единственный медведь, который не ушел на зимовку, и что опасность для жителей и туристов отсутствует.
медведи
животные
Кузбасс
туризм
курорт
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