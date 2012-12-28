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В России
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сегодня, 13:30
Мигрантам запретят работать таксистами и курьерами в некоторых регионах РФ
Планируется, что ограничения начнут действовать в 2027 году.
Трудовым мигрантам предлагается запретить работать на Среднем Урале в сферах производства ядерных установок и их составных частей, в том числе для транспортных средств; производства оружия и боеприпасов; строительства кораблей, судов и лодок; производства железнодорожных локомотивов и подвижного состава; производства летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования; производства военных боевых машин; перевозки опасных грузов; деятельности легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем.
Уточняется, что в строительстве предлагается ограничить долю мигрантов в размере 65%, в сфере пассажирских перевозок в городском и пригородном сообщении, а также в сфере регулярных перевозок пассажиров автобусами в междугородном сообщении — 20%.
Проект постановления правительства РФ, подготовленный Минтруда, в конце октября одобрила Российская трехсторонняя комиссия. Теперь его должен подписать премьер-министр Михаил Мишустин. Если его примут, эти ограничения будут действовать в 2027 году.
Ограничения на работу мигрантов в такси в следующем году планируется установить в восьми регионах, говорится в проекте постановления правительства «Об установлении на 2027 г. допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории России отдельные виды экономической деятельности».
Отмечается, что речь идет о Мордовии, Чувашии, Татарстане, Удмуртии, Свердловской, Оренбургской, Ульяновской и Еврейской автономной областях. Еще один регион – Калужская область – вводит запрет для мигрантов на работу курьерами.
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