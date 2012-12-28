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В России
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55 минут назад
В Ленинградской области на предприятии возник пожар после атаки БПЛА
Сейчас пожар уже потушен.
«В Киришском районе зафиксировано попадание БПЛА по территории предприятия «Кинеф». Возник пожар. В настоящее время локализован», — написал глава региона в соцсетях.
Также Дрозденко сообщил, что при атаке БПЛА в Киришах повреждено оборудование теплоснабжения. Электро- и теплоснабжение восстановлено. Пункт временного размещения закрывается из-за отсутствия нуждающихся.
Кроме того, во Всеволожске обломки беспилотника упали на крышу многоквартирного жилого дома, в результате погибла женщина. Остальных жильцов здания эвакуировали.
Помимо этого, обломки украинского дрона попали в одну из квартир жилого дома.
Дрозденко в этот же день сообщил, что силы противовоздушной обороны за ночь перехватили 113 БПЛА над регионом, — пишут «Известия».
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