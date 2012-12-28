18-летняя липчанка продала бывшему одногруппнику карту и теперь может сесть на три года
18-летняя липчанка продала бывшему одногруппнику карту и теперь может сесть на три года
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В России
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33 минуты назад
В МВД назвали признаки поддельных штрафов за нарушение ПДД
Основными критериями проверки подлинности штрафа за нарушение ПДД являются способ доставки документа и указанные в нем реквизиты.
В них говорится, что получение постановления и квитанции о штрафе за нарушение ПДД от Госавтоинспекции по электронной почте или в мессенджере является одним из признаков того, что они направлены мошенниками. Уточняется, что подлинный штраф приходит в личный кабинет на портале «Госуслуги» или отображается на сайте ГИБДД.
В МВД также советуют обращать внимание на бланк-квитанцию с банковскими реквизитами для уплаты штрафа. В настоящей квитанции о штрафе всегда указан один-единственный получатель — «Управление Федерального казначейства». В поддельной квитанции в графе «получатель штрафа» указан счет платежной электронной системы. Когда человек оплачивает такой штраф, он фактически переводит деньги аферистам.
Штраф от ГАИ содержит уникальный идентификатор начисления (УИН), он состоит из 20 или 25 цифр. По нему можно проверить наличие долга в официальных базах. Если УИН отсутствует, то присланная квитанция является поддельной.
В МВД при выявлении мошеннического бланка-квитанции для оплаты штрафа советуют сразу же обращаться в правоохранительные органы.
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