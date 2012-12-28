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В России
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33 минуты назад

В МВД назвали признаки поддельных штрафов за нарушение ПДД

Основными критериями проверки подлинности штрафа за нарушение ПДД являются способ доставки документа и указанные в нем реквизиты.

Поддельные штрафы за нарушения правил дорожного движения можно распознать по нескольким признакам, в том числе по реквизитам и способу доставки, — передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

В них говорится, что получение постановления и квитанции о штрафе за нарушение ПДД от Госавтоинспекции по электронной почте или в мессенджере является одним из признаков того, что они направлены мошенниками. Уточняется, что подлинный штраф приходит в личный кабинет на портале «Госуслуги» или отображается на сайте ГИБДД.

В МВД также советуют обращать внимание на бланк-квитанцию с банковскими реквизитами для уплаты штрафа. В настоящей квитанции о штрафе всегда указан один-единственный получатель — «Управление Федерального казначейства». В поддельной квитанции в графе «получатель штрафа» указан счет платежной электронной системы. Когда человек оплачивает такой штраф, он фактически переводит деньги аферистам.

Штраф от ГАИ содержит уникальный идентификатор начисления (УИН), он состоит из 20 или 25 цифр. По нему можно проверить наличие долга в официальных базах. Если УИН отсутствует, то присланная квитанция является поддельной.

В МВД при выявлении мошеннического бланка-квитанции для оплаты штрафа советуют сразу же обращаться в правоохранительные органы.
ПДД
штрафы
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