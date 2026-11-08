В России
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сегодня, 21:42
Поезд Деда Мороза отправился в путешествие по России
Это уже шестая поездка праздничного состава. Всероссийский Дед Мороз сам проверил готовность и оформление поезда и остался доволен. Во время запланированных остановок в городах будут организованы новогодние программы.
Поезд Деда Мороза в этом сезоне за 63 дня посетит 65 городов России, более 10 из них — впервые. Маршрут протяженностью около 24 тысяч километров охватит разные регионы страны — от Крайнего Севера до Сибири и Центральной России.
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