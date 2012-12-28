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Жительница Приморья родила на борту вертолета
Бригада краевого перинатального центра вылетела в Лесозаводск для экстренной эвакуации 19-летней девушки. У пациентки на восьмом месяце беременности возникла угроза преждевременных родов. После осмотра врачи убедились, что активной родовой деятельности нет, и приняли решение перевезти ее в госпиталь. Однако вскоре после взлета Ми-8 у девушки начались схватки.
Роды принимали акушер-гинеколог Людмила Дегтярева, анестезиолог-реаниматолог Виктор Графеев и фельдшер Максим Оконечников.
"У нас всегда наготове специальные укладки для родов вне больницы. Мы пролетали над Артемом, когда девушка сняла наушники и с ужасом спросила: "Я буду рожать?". Я взял ее за руку: "Не переживай, слушай нас и выполняй инструкции". В кабине вертолета очень шумно, но присутствие трех опытных медиков ее успокаивало", – рассказал Виктор Графеев.
На свет появился мальчик. Младенца поместили в теплосберегающий контур и обеспечили подачу кислорода. После приземления во Владивостоке маму и ребенка передали специалистам перинатального центра. Девушка решила назвать сына Константином – в честь одного из пилотов вертолета.
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