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30
15 минут назад

В Египте столкнулись два поезда: 7 человек погибли

Пассажирский поезд сошел с рельсов в северной части Египта, сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения страны.

«Число погибших выросло до семи, 112 получили увечья, 45 пострадавших уже выписаны из медицинских учреждений в связи с улучшением состояния», — говорится в сообщении ведомства.

Посольство РФ в республике на фоне случившегося сообщило, что, по предварительной информации, среди пострадавших российских граждан нет. Также уточняется, что обращений на телефон для экстренной связи дипмиссии на данный момент не поступало.

Российское посольство продолжает следить за ситуацией, следует из сообщения.

Управление национальных железных дорог Египта заявило, что сход вагонов поезда на севере Египта произошел из-за столкновения двух локомотивов. Ведомством было установлено, что между станциями Кафр-Аммар и Эр-Ракка в районе города Эль-Айят состав № 134 столкнулся с хвостом поезда № 2010. Больницы привели в состояние повышенной готовности. Машинист одного из поездов скончался от полученных травм.
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