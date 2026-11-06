Владимир Путин передал управление заводом «Дж.Т.И. Елец» под временное руководство компании «Промышленные активы»
47 нелегальных мигрантов, задержанных в Липецкой области, выдворены с территории России
Следком возбудил уголовное дело после порыва трубопровода с кипятком, в результате чего ожоги получила липчанка
Выходные в Липецке: театральный фестиваль, культовый фильм ужасов и примерный ученик Ларисы Долиной
Следком возбудил уголовное дело после порыва трубопровода с кипятком, в результате чего ожоги получила липчанка
Выходные в Липецке: театральный фестиваль, культовый фильм ужасов и примерный ученик Ларисы Долиной
В России
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44 минуты назад
Юноша попал в реанимацию после курения вейпа и не выжил
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