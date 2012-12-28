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В России
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вчера, 23:51
Школьник выстрелил другу в лицо из ракетницы
Все произошло в Южном Бутове, где два шестиклассника купили устройства. Они вышли из магазина, зарядили их и направили друг в друга ради шутки.
Один из них во время стрельбы попал второму в левый глаз. Школьника доставили в больницу, где у него диагностировать контузию глазного яблока и рваную рану. Помимо того, медики обнаружили множественные инородные тела в роговице.
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