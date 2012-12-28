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46 минут назад
В Кракове неизвестный открыл стрельбу - погибли пять человек
Стрельба произошла на Главной площади в Кракове в районе 15:00 (17:00 мск) по местному времени. Огонь открыл мужчина из проезжающей машины, стрельба шла по случайным людям.
"В инциденте на Главном рынке погибли 5 человек, несколько человек ранены", - указывается в сообщении в X. Уточняется, что среди раненых двое полицейских.
Как указали в полиции, нападавший был ранен правоохранителями, его везут в больницу.
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал стрельбу терактом. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. На место инцидента выехал глава МВД Марчин Кервиньский.
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