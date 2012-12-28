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32 минуты назад

Мошенники придумали схему обмана с детскими банковскими картами

Мошенники звонят родителям и убеждают, что по банковской карте ребенка совершена подозрительная операция, для отмены которой нужно перейти на специальный сайт, а после перехода получают доступ к средствам, говорится в исследовании Россельхозбанка, сообщает РИА Новости.

"Сначала преступники связываются с родителями по телефону и от имени псевдосотрудников банка и полиции сообщают, что по карте их ребенка произошла подозрительная операция. Далее они направляют ссылку на сайт для "отмены операции", но если ввести данные на такой странице, то мошенники получат доступ к деньгам на счетах жертвы", - говорится в материале.

Все это время аферисты не только торопят человека, но и говорят о возможных последствиях для подростка. Так они пытаются сбить жертву с толку, вывести из эмоционального равновесия и отключить критическое мышление. "Самое важное в такой ситуации – остановиться, взять небольшую паузу, но для этого нужно прекратить разговор, потому что так вы избавитесь от давления мошенников", - отмечается в исследовании.

Затем следует открыть приложение банка и посмотреть историю операций по карте ребенка. Если возникнут вопросы или подозрения, то стоит связаться с поддержкой через приложение или по номеру, который указан на оборотной стороне карты, указали в банке.

Далее нужно узнать у подростка, не получал ли он похожих звонков и сообщений. При этом не лишним будет договориться о семейном правиле - любые сообщения о блокировке карты, проверке данных или срочном переводе денег ребенок должен сначала обсудить с родителями, советуют в кредитной организации.
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