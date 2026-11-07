Владимир Путин передал управление заводом «Дж.Т.И. Елец» под временное руководство компании «Промышленные активы»
«Черный копатель» предстанет перед судом в Липецкой области за раскопки на объекте культурного наследия
Следком возбудил уголовное дело после порыва трубопровода с кипятком, в результате чего ожоги получила липчанка
Владимир Путин передал управление заводом «Дж.Т.И. Елец» под временное руководство компании «Промышленные активы»
Выходные в Липецке: театральный фестиваль, культовый фильм ужасов и примерный ученик Ларисы Долиной
47 нелегальных мигрантов, задержанных в Липецкой области, выдворены с территории России
В России
188
сегодня, 14:39
Сильный снегопад оставил жителей Краснодарского края без электричества
В зоне наибольшего риска оказались горные районы Кубани — окрестности Красной Поляны, Мезмая и Нефтегорска. В Сочи и федеральной территории «Сириус» действует штормовое предупреждение. На трассах формируются снежные заносы, видимость резко снизилась, движение затруднено.
ГИБДД предупреждает водителей о сложной обстановке и риске гололедицы. Мокрый снег налипает на деревья и линии электропередачи, что приводит к обрывам проводов.
В Краснодаре из-за повреждений на сетях обесточены около 20 улиц в Прикубанском округе. По прогнозам синоптиков, в течение ближайших двух дней осадки сохранятся, а погодные условия останутся тяжелыми.
0
0
0
0
0
Комментарии