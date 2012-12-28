В Якутии впервые нашли редчайший голубой алмаз

В Якутии впервые в истории российской алмазодобычи обнаружили природный голубой алмаз ювелирного качества редчайшего типа IIb. Уникальный кристалл весом 2,74 карата извлекли на Накынском кимберлитовом поле. Сейчас специалисты компании «Алроса» завершают его огранку, а готовый бриллиант планируют представить в конце ноября 2026 года.