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В России
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сегодня, 15:24

В Якутии впервые нашли редчайший голубой алмаз

В Якутии впервые в истории российской алмазодобычи обнаружили природный голубой алмаз ювелирного качества редчайшего типа IIb. Уникальный кристалл весом 2,74 карата извлекли на Накынском кимберлитовом поле. Сейчас специалисты компании «Алроса» завершают его огранку, а готовый бриллиант планируют представить в конце ноября 2026 года.

В России впервые добыли голубой алмаз ювелирного качества. Кристалл весом 2,74 карата обнаружили на Накынском кимберлитовом поле в Якутии, — пишут «Известия» со ссылкой на сайт компании «Алроса».

«Уникальный кристалл весом 2,74 карата был извлечен на Накынском кимберлитовом поле в Якутии. Находка стала первым зафиксированным случаем обнаружения подобного алмаза на российских месторождениях», — говорится в публикации.

Уточняется, что алмаз относится к редкому типу IIb. Его голубой оттенок обусловлен присутствием бора, а сам кристалл отличается высокой чистотой и полным отсутствием внутренних включений. Над огранкой камня работают 11 специалистов компании. Готовый бриллиант планируют представить в конце ноября. Глава «Алросы» Павел Маринычев назвал находку важным событием для российской алмазной отрасли и отметил, что подобные открытия могут больше не повториться.

Отмечается, что обнаружение кристалла также подтвердило присутствие борсодержащих алмазов на месторождениях Накынского поля. Это позволит расширить исследования процессов формирования таких камней в недрах Земли.
алмазы
Якутия
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