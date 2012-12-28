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В России
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24 минуты назад
ЦБ ограничивает одну из последних возможностей взять ипотеку с низкими платежами
Схемы с отложенным ростом платежей работают так: банк временно снижает ставку, а недополученный доход получает от застройщика. Тот закладывает компенсацию в стоимость квартиры. В итоге покупатель получает небольшой платеж на старте, но переплачивает за жилье и сталкивается с резким ростом расходов после окончания «льготного» периода. По оценкам участников рынка, в начале года доля таких программ в выдачах новостроек доходила до 20–30% в зависимости от региона и девелопера.
Сильнее всего ограничения затронут покупателей с невысокими или нестабильными доходами, которым сложно обслуживать кредит по стандартному графику. Часть из них может вовсе не пройти банковский скоринг. Застройщики, в свою очередь, могут переложить возросшие расходы на покупателей через стоимость квартир или сокращение скидок. Альтернативами останутся обычная ипотека, госпрограммы, рассрочка и trade-in, но полностью заменить такие схемы они не смогут.
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