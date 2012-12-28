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В России
46
24 минуты назад

ЦБ ограничивает одну из последних возможностей взять ипотеку с низкими платежами

С 1 июля 2027 года ипотека с низкими платежами в первые годы станет менее доступной для россиян, пишут «Известия». Банк России обяжет кредитные организации создавать повышенные резервы по таким ссудам. Под ограничение попадут кредиты, где платеж растет более чем на 20% в год. Сам льготный период планируют ограничить тремя годами. Формально программы не запретят, но выдавать их станет невыгодно, поэтому условия изменятся и для граждан, считают эксперты.

Схемы с отложенным ростом платежей работают так: банк временно снижает ставку, а недополученный доход получает от застройщика. Тот закладывает компенсацию в стоимость квартиры. В итоге покупатель получает небольшой платеж на старте, но переплачивает за жилье и сталкивается с резким ростом расходов после окончания «льготного» периода. По оценкам участников рынка, в начале года доля таких программ в выдачах новостроек доходила до 20–30% в зависимости от региона и девелопера.

Сильнее всего ограничения затронут покупателей с невысокими или нестабильными доходами, которым сложно обслуживать кредит по стандартному графику. Часть из них может вовсе не пройти банковский скоринг. Застройщики, в свою очередь, могут переложить возросшие расходы на покупателей через стоимость квартир или сокращение скидок. Альтернативами останутся обычная ипотека, госпрограммы, рассрочка и trade-in, но полностью заменить такие схемы они не смогут.
ипотека
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