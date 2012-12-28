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В России
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37 минут назад
В МЧС назвали причиной гибели 17 альпинистов в КБР оголение ледника
Масштабный снежно-ледовый обвал, унёсший жизни 17 альпинистов в Кабардино-Балкарии, произошёл из-за ослабления ледника на фоне климатических изменений.
«Это был обвал горного ледника. Все это происходит из-за того, что линия снежного покрова повышается, то есть оголяются некоторые участки. Соответственно, за счет того, что эти участки оголяются, нижняя подпорка, которая держала вот эти ледники много лет, она становится более слабой, и не удерживает эти большие глыбы снега, которые лежат наверху», — пояснил в парламенте КБР Хашхожев.
Возможные причины трагедии в горах обсуждали на расширенном заседании по развитию туризма в Кабардино-Балкарии, которое прошло в региональном парламенте. На встрече пояснили, что случившее - результат масштабных климатических изменений, которые происходят в мире.
В ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии на горе Мижирги 6 сентября случился снежно-ледовый обвал. Он накрыл группу из 33 альпинистов. 17 альпинистов погибли, 10 спаслись, 6 пострадали и попали в больницу. Уточняется, что гибель альпинистов в горах Кабардино-Балкарии стала самой массовой в России за четверть века.
В поисково-спасательной операции одновременно были задействованы до 70 человек одновременно. Они работали на высоте около 3 тысячи метров на сложном ледово-скальном рельефе. Несколько раз во время поисков на месте их работы сходили лавины. Благодаря большому опыту работы в высокогорье никто не пострадал.
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