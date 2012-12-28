Сегодня в Липецке: патриотический диктант, всё больше липчан планируют отказаться от пенсии
При уборке снега погрузчик смял легковушку: со страховой компании и МБУ взыскали более 900 тысяч рублей
Липецкая вечЁрка: беременная провалилась в кипяток, избитая подчиненным и повышение тарифов ЖКХ
В России
36
24 минуты назад
Власти разработают меры поддержки компаниям ТЭК
Меры должны предотвратить остановку технологических процессов и прекращение деятельности компаний, отмечается в документе. Кроме того, ведомствам поручено наладить взаимодействие с правоохранительными, контрольными и надзорными органами для выявления фактов преднамеренного банкротства. Редакция направила запросы в соответствующие ведомства.
Наиболее серьезные риски сосредоточены в угольной отрасли и теплоснабжении. Там убыточность и долговая нагрузка достигли уровня, при котором остановка технологических процессов становится реальной угрозой, считает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов.
В нефтяном секторе трудности испытывают сервисные компании, в том числе буровые. Ухудшается и положение независимых нефтеперерабатывающих заводов, считает первый зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич. Также новые условия работы на топливном рынке обострили ситуацию и в сегменте независимых АЗС.
По мнению Сергея Фролова, меры, которые предстоит разработать до 1 апреля 2027 года, вероятно, расширят применение уже существующих инструментов поддержки. Основной акцент будет сделан на сохранении технологических процессов, даже если для этого придется временно отступить от рыночных механизмов.
Среди возможных решений эксперт назвал отсрочку платежей, реструктуризацию долгов с участием институтов развития, ускоренное согласование планов финансового оздоровления и, возможно, точечные тарифные меры в сегментах, где сдерживание цен уже привело к убыткам.
0
0
0
0
0
Комментарии