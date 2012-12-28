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В России
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37 минут назад
Гражданам и бизнесу упростят споры с налоговой
Сложные дела предложено рассматривать с участием минимум трех сотрудников налоговых органов. По просьбе заявителя к обсуждению смогут подключить медиатора — посредника, который поможет сторонам договориться. Заседания планируют протоколировать, а решения по жалобам — публиковать полностью. Это позволит налогоплательщикам изучать похожие споры и заранее оценивать свои перспективы.
При этом срок подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган предлагают сократить с года до трех месяцев. По мнению экспертов, более открытая процедура поможет исправлять ошибки до обращения в суд, однако сжатые сроки могут осложнить сбор документов. Эффективность изменений будет зависеть и от того, насколько содержательно станут рассматривать аргументы заявителей, считают они.
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