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В России
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сегодня, 14:42
В РФ создали препарат для пациентов с тяжелыми повреждениями суставов
Аутологичный лекарственный препарат для пациентов с тяжелыми повреждениями суставов «Хондросфера» был разработан в России.
Уточняется, что его применение ожидается с 2028 года, — передает РИА Новости.
Отмечается, что Голикова провела заседание проектного комитета по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья».
«Разработан аутологичный лекарственный препарат для пациентов с тяжелыми повреждениями суставов «Хондросфера» (ФГБУ ФНКЦ ФХМ им. Ю.М. Лопухина ФМБА России). Для его создания используются собственные клетки (хондроциты) и сыворотка крови пациента без привлечения донорских материалов или компонентов животного происхождении. Применение ожидается с 2028 года», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что метод позволяет вырастить «живой имплантат», который по своим анатомическим и физическим свойствам идентичен здоровому человеческому хрящу.
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