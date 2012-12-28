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В России
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20 минут назад
В Белгородской области пять человек погибли при атаках ВСУ
За прошедшие сутки в результате атак ВСУ на Белгородскую область погибли пять человек, еще 13 получили ранения.
«К большому горю, при атаках ВСУ в Краснояружском и Ракитянском округах погибли пять мирных жителей, в том числе ребенок. <...> В Борисовском, Валуйском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 13 человек. Пятеро из них находятся на стационарном лечении. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал он в соцсетях.
Глава региона сообщил, что также во время удара ВСУ по Шебекинскому округу 3 ноября погиб мужчина.
ВСУ атаковали территорию Белгородской области 152 раза, 7 из них — с помощью артиллерии, еще 21 раз сбрасывали взрывные устройства с БПЛА. Удары были нанесены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Грайворонскому, Губкинскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам.
Кроме того, за прошедшие сутки в небе над регионом были сбиты и подавлены 107 украинских беспилотников.
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