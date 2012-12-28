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В России
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сегодня, 12:43
В Рязани в одной из школ отменили занятия после падения обломков БПЛА
В результате атаки БПЛА в рязанской школе №58 (улица Интернациональная, 6) выбиты стекла. Там занятия сегодня отменили.
По его словам, минувшей ночью регион подвергся массированному налету беспилотников. В результате падения их фрагментов повреждения получили несколько объектов, в том числе образовательное учреждение, — пишут «Известия».
«Сегодня ночью Рязанская область подверглась массированной атаке БПЛА. В школе № 58 выбиты стекла, занятия сегодня отменены», — написал Малков в соцсетях.
Губернатор также сообщил о повреждении частных жилых домов на территории Рязанского округа. Кроме того, в Рыбновском округе после атаки произошло возгорание нежилого строения, расположенного в частном секторе.
По словам Малкова, в результате атаки БПЛА на Рязанскую область один человек был ранен. Сейчас он находится в руках медиков.
В результате технологического нарушения было масштабное отключение электроснабжения потребителей по Московскому району Рязани. Бригады оперативно перевели электроснабжение на резервные схемы, и в 06:35 электричество было полностью восстановлено, — пишет КП.
По данным Минобороны РФ, за ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 496 украинских БПЛА над 15 регионами России, в том числе над Рязанской областью.
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