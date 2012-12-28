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В России
49
41 минуту назад

В РФ создали новый препарат против тромбов «Ангипур»

Российский препарат «Ангипур», разрабатываемый для применения при инфаркте миокарда и вмешательствах на коронарных артериях, может появиться на рынке в течение одного-двух лет.

Российский препарат «Ангипур», предназначенный для применения при инфаркте миокарда и вмешательствах на коронарных артериях, проходит заключительный этап клинических исследований и может выйти на рынок в ближайшие два года, — рассказал РИА Новости один из разработчиков препарата, декан Фармацевтического факультета Волгоградского государственного медицинского университета, доктор фармацевтических наук Виктор Сиротенко.

«Ангипур» относится к антиагрегантам — лекарственным средствам, которые препятствуют склеиванию тромбоцитов и образованию тромбов. Его предполагается применять, в частности, при инфаркте миокарда и установке стентов для восстановления кровотока в коронарных артериях», — пояснил специалист.

По словам разработчика, «Ангипур» призван заместить импортные препараты, с поставками которых в Россию сегодня есть сложности. Производство «Ангипура» не зависит от иностранных субстанций, оборудования и расходных материалов: весь цикл, от синтеза действующего вещества до выпуска готового препарата, обеспечивается в России, поясняет ученый.

По данным Сиротенко, в ходе клинических исследований «Ангипур» демонстрирует более высокую эффективность по сравнению с препаратами сравнения. Он также отметил, что предварительные данные указывают на потенциально более низкий риск кровотечений — одного из основных осложнений антиагрегантной терапии.

Работа над препаратом продолжается около десяти лет, рассказал Сиротенко. Молекулу синтезировали химики из Башкирского государственного медицинского университета, а волгоградские ученые занимались доклиническими исследованиями эффективности и безопасности на лабораторных животных. Ведущим куратором и владельцем молекулы является фармкомпания «Элта».

«Сейчас препарат проходит завершающую, третью, фазу клинических исследований, в которой оценивают его эффективность и безопасность у большого числа пациентов в нескольких медицинских центрах. Поскольку третья фаза близка к завершению, надеемся, что в течение ближайшего года‑двух препарат сможет выйти на рынок», — считает Сиротенко.
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